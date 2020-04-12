Бориса Джонсона выписали из больницы

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Британский премьер Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя канцелярии премьера.

Собеседник агентства рассказал, что премьер-министр сейчас находится в своей загородной резиденции, где продолжит дальнейшее восстановление. Работать в ближайшее время Джонсону запретили.

"Он хочет поблагодарить всех в больнице St Thomas Hospital за потрясающую заботу о нем. Все его мысли с теми, кого коснулась эта болезнь", – сказал представитель концелярии.

8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение.

Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен. Позднее сообщалось, что Джонсон уже немного ходит по палате и общается с врачами.



В конце марта у Джонсона обнаружили коронавирус, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в интенсивную терапию.