Бориса Джонсона выписали из больницы

Фото: AP Photo/Matt Dunham
Британский премьер Борис Джонсон выписан из больницы после лечения от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя канцелярии премьера.
Собеседник агентства рассказал, что премьер-министр сейчас находится в своей загородной резиденции, где продолжит дальнейшее восстановление. Работать в ближайшее время Джонсону запретили.
"Он хочет поблагодарить всех в больнице St Thomas Hospital за потрясающую заботу о нем. Все его мысли с теми, кого коснулась эта болезнь", – сказал представитель концелярии.
8 апреля пресс-служба премьера сообщила, что Джонсон хорошо реагирует на назначенное лечение и сохраняет бодрое настроение.
Отмечалось, что премьер получает стандартное кислородное лечение, при этом к аппарату ИВЛ не подключен. Позднее сообщалось, что Джонсон уже немного ходит по палате и общается с врачами.
В конце марта у Джонсона обнаружили коронавирус, после чего он принял решение о самоизоляции. Позднее британский премьер был доставлен в больницу для проведения анализов. Его состояние ухудшилось 6 апреля, и врачи перевели его в интенсивную терапию.
Бориса Джонсона перевели в обычную палату из реанимации
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