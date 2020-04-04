В Москве проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в воскресенье намерены провести масштабную дезинфекцию общественных пространств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Санитарная обработка будет проведена в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Так, будут обработаны парапеты дорог, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды.

"В недоступных для техники местах обработка выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано около 3,5 тысячи единиц распылительной и поливомоечной техники", – отметил Бирюков.

Уточняется, что все используемые препараты безопасны и рекомендованы Роспотребнадзором.

Ранее стало известно, что для обработки поездов МЦД начали использовать генератор холодного пара. Отмечалось, что такая технология более эффективна и менее затратна по времени.

Также сообщалось, что столицу три раза в день моют дезраствором, шампунем и водой. Этими составами обрабатывают дороги, тротуары, фасады зданий и дорожные знаки. Такую усиленную уборку организовали из-за распространения коронавируса.