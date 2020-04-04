Генератор холодного пара задействовали для обработки поездов МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В столице поезда Московских центральных диаметров начали обрабатывать при помощи генераторов холодного пара. Подобная дезинфекция более эффективна и занимает меньше времени, информирует портал мэра и правительства столицы.

Отмечается, что подобная обработка производится в ночное время. Технология применения холодного пара способна уничтожать 99,9% микробов.

"На дезинфекцию одного вагона уходит всего пять-семь минут. Антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места", – сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Также сообщается, что в столичной подземке обработку производят с помощью генераторов горячего воздуха с дезинфицирующим средством. За час одна пушка способна обработать площадь до 2,5 тысячи квадратных метров.

Известно, что все станции подлежат санитарной обработке три раза в день. Дезинфекция поездов проводится ежедневно. Все поверхности обеззараживаются антибактериальными средствами без хлора и запаха.

Ранее информировали, что столицу три раза в день моют дезраствором, шампунем и водой. Этими составами обрабатывают дороги, тротуары, фасады зданий и дорожные знаки. Такую усиленную уборку организовали из-за распространения коронавируса.