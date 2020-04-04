Генератор холодного пара задействовали для обработки поездов МЦД

10:34
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В столице поезда Московских центральных диаметров начали обрабатывать при помощи генераторов холодного пара. Подобная дезинфекция более эффективна и занимает меньше времени, информирует портал мэра и правительства столицы.
Отмечается, что подобная обработка производится в ночное время. Технология применения холодного пара способна уничтожать 99,9% микробов.
"На дезинфекцию одного вагона уходит всего пять-семь минут. Антибактериальный пар проникает в самые труднодоступные места", – сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Также сообщается, что в столичной подземке обработку производят с помощью генераторов горячего воздуха с дезинфицирующим средством. За час одна пушка способна обработать площадь до 2,5 тысячи квадратных метров.
Известно, что все станции подлежат санитарной обработке три раза в день. Дезинфекция поездов проводится ежедневно. Все поверхности обеззараживаются антибактериальными средствами без хлора и запаха.
Ранее информировали, что столицу три раза в день моют дезраствором, шампунем и водой. Этими составами обрабатывают дороги, тротуары, фасады зданий и дорожные знаки. Такую усиленную уборку организовали из-за распространения коронавируса.
Столицу три раза в день моют дезраствором, шампунем и водой
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