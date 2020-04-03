Частные перевозчики Москвы проводят дезинфекцию автобусов каждый день

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дезинфекцию автобусов частных перевозчиков, работающих по государственным контрактам в Москве, проводят после каждого рейса. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок".

В организации рассказали, что ежедневно дезинфицируется более двух тысяч автобусов. Обрабатываются поручни, валидаторы, сиденья, стекла. На обработку салонов уходит до семи минут.

"Процесс дезинфекции частных перевозчиков контролируют работники ГКУ "Организатор перевозок". Дезинфекцию проводят на 208 станциях столицы", – добавили в пресс-службе.

Кроме того, ежедневно порядка 10 тысяч водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса проходит медицинский осмотр. В ЦОДД рассказали, что автомобили, которые выезжают в город, ежедневно проходят дезинфекцию до и после рабочей смены.

Тщательно дезинфицируют и подъезды столичных домов. Специальными средствами обрабатывают входы, холлы, лифты и перила.

Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что за 1 апреля в городе продезинфицировали практически 5,9 тысячи вагонов метро и 300 километров тоннелей столичной подземки.

Кроме того, обработке подверглись 5,2 тысячи вагонов пригородных электричек, 160 вагонов поездов "Иволга", курсирующих по МЦД. Последние дезинфицировали три раза за день.