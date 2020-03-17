У водителей Мосгортранса перед выходом в рейс измеряют температуру

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ежедневно порядка 10 тысяч водителей автобусов, электробусов, троллейбусов и трамваев Мосгортранса проходят медицинский осмотр.

Перед отправкой в рейс им измеряют температуру, рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Мы внимательно следим за состоянием здоровья наших водителей. Помимо стандартных процедур, включающих измерение давления, общий осмотр и другие показатели, водителям измеряют температуру перед рейсом", – говорится в заявлении представителей Мосгортранса.

По словам пресс-службы, делается все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность москвичей и гостей столицы в общественном транспорте.

В салоне специальными дезинфицирующими средствами обрабатывают 100% поверхностей, с которыми часто контактируют пассажиры. Речь идет поручнях, стеклах и сиденьях. Усиленные меры действуют в российской столице на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

Число случаев заражения COVID-19 в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Общее число зараженных во всем мире – более 167,5 тысячи человек.

В Москве утверждены ограничения из-за новых случаев заражения коронавирусом. Запрещено проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно. В образовательных учреждениях детей переводят на домашнее обучение до специального распоряжения правительства столицы.