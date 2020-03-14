Новые маршруты и остановки по требованию наземного транспорта введут в Москве

Новые маршруты и остановки по требованию столичного наземного транспорта введут в ближайшие дни, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, меньше постоянных остановок станет в ТиНАО. Так, в поселении Роговское сразу на шести пунктах теперь будут останавливать только по требованию. Четыре остановки перестанут быть постоянными в поселении Вороновское.
Это касается и остановочного пункта "Кленовские поля" в поселении Кленовское. Также на маршрутах №303 и №1004 на ряде пунктов не будет осуществляться высадка без требования пассажиров на Варшавском и Калужском шоссе.
Кроме того, в Кленовском появится новая остановка "Улица Александры Монаховой, 61". Ее расположат между пунктами "Улица Александры Монаховой, 45а" и "СНТ "Березка-Коммунарка-1".
Изменения движения автобусных маршрутов ожидается и в районе станции Андроновка. Так, наземный транспорт не будет останавливаться на пункте "Шоссе Фрезер". Также остановка "Платформа Андроновка (Фрезер)" для маршрутов №59 и №759 переносятся на 1-ю Фрезерную улицу и совмещается с остановкой маршрута №859 в направлении Карачарова. Также на 2-й Фрезерной улице появится новая остановка "2-я Фрезерная улица, 2".
Кроме того, после остановки "Платформа Андроновка (Фрезер)" автобусы при движении от Карачарова будут ехать к шоссе Фрезер через 1-ю Фрезерную и 2-ю Фрезерную улицы.
Также с 14 марта изменится маршрут С53. Он поедет обновленным маршрутом "Захарьино" – "Остафьевская улица". Обновится маршрут и автобуса Т67. Его продлят достанции ЗИЛ Московского центрального кольца.
Большие изменения в работе наземного транспорта ожидаются в Марьине с 15 марта. Пассажирам следует обратить внимание на обновление маршрутов №112э, 10, 30, 55, 625, 657, 713, 749 и 762. На все автобусы, кроме №762, посадка у станции метро "Братиславская" будет осуществляться на действующей остановке автобуса №55.
Также в связи со строительством нового инфекционного центра в поселении Вороновское движение по Калужскому шоссе затруднено из-за большого количества строительной техники. Автомобилистов призвали использовать пути объезда по Варшавскому шоссе и Московскому малому кольцу.
Ранее стало известно, что в Раменках появился новый автобусный маршрут №809. Он связывает район со станциями "Спортивная" и "Лужники".
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