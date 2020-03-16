В Москве ввели новые ограничения в связи с коронавирусом

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В Москве введены новые ограничения в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Досуговые мероприятия

В частности, запрещается проведение любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек единовременно.

"Запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) – с числом участников более 50 человек единовременно", – сообщил глава города.

Запрет является временным и будет действовать до 10 апреля 2020 года.

Школы

С 17 марта режим свободного посе­щения распространяется на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы.

"С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты", – говорится в сообщении.

По запросам родителей в учебных заведених будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс.

"Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому", – добавил Собянин.

"Московское долголетие"

Также мэр столицы призвал москвичей старшего возраста как наиболее уязвимых к распространению коронавирусной инфекции максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру. "При малейших признаках ОРВИ немедленно вызывайте врача на дом", – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что до особого распоряжения приостанавливается работа кружков и секций "Московского долголетия". Также это касается других мероприятий, которые проводятся на базе городских центров социального обслуживания.

Самоизоляция

Кроме того, теперь самоизолироваться на 14 дней должны граждане, которые прибыли из США, Великобритании, государств Европейского союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающие с ними лица.

Транспорт

В наземном транспорте временно нельзя будет купить билет у водителя. А департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.

Меры по борьбе с распространением коронавируса

Оперативному штабу по экономическим вопросам в столице поручено подготовить предложения о поддержке предприятий и организаций, деятельность которых была ограничена в связи с введением режима повышенной готовности.

Как отмечается, разъяснение порядка применения ограничений, введенных режимом повышенной готовности, возложено на оперативный штаб.

В сообщении подчеркивается, что в столице скорость распространения коронавируса кратно ниже. Однако есть определенная динамика – за выходные заболели еще 20 человек, пояснил мэр.

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, те, у кого диагностирован коронавирус, прибыли следующими рейсами: SU 2415 12.03.2020 Милан – Москва; В3 832 02.03.2020 Жирона – Москва; S7 3586 07.03.2020 Верона – Москва; SU 2487 08.03.2020 Цюрих – Москва; W6 2489 04.03.2020 Будапешт – Москва; SU 2383 11.03.2020 Женева – Москва; SU 2629 04.03.2020 Брюссель – Москва; AF 1044 04.03.2020 Париж – Москва; SU 2381 09.03.2020 Женева – Москва; FV 5876 26.02.2020 Таиланд – Москва.

В штабе подчеркнули, что прилетевшие этими рейсами пассажиры должны вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут на дом.

В Москве ввели новые ограничительные меры из-за коронавируса

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, из них 90 – у граждан России, двое – у граждан КНР, один – у гражданина Италии. Уже выздоровели и покинули больницы двое граждан КНР, один россиянин и один гражданин Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные с лайнера Diamond Princess.

Первые сообщения о случаях заражения коронавирусом COVID-19 появились в декабре 2019 года. Эпицентром эпидемии стал город Ухань в китайской провинции Хубэй. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

После этого вирус распространился по Европе и ряду других стран мира. В европейской части континента наибольшее количество зараженных зафиксировано в Италии – при этом 1809 человек скончались.

По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло. К настоящему моменту в материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения, из них 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России 79 пациентов находятся в стационаре, 4 выздоровели. Семеро заразились при контакте с заболевшими на территории России, остальные 86 – завозные случаи. Порядка 15 тысяч человек остается под медицинским наблюдением, они абсолютно здоровы.

Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Главам регионов, где выявлен коронавирус, рекомендовано принять участие в деятельности рабочей группы Госсовета. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.

Столица находится в режиме повышенной готовности в соответствии с указом Сергея Собянина. Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.