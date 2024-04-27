Welt: Киев отказался от переговоров с РФ в Стамбуле из-за требований по языку

03:29Политика
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Украинская сторона отказалась от переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году из-за требований по языку. Об этом сообщает немецкое издание Welt, которое опубликовало проект договора между Москвой и Киевом.
Как утверждается, этот документ был согласован в апреле 2022 года в ходе переговоров в Стамбуле. Согласно нему, Украина обязывалась:
- соблюдать постоянный нейтралитет, не вступая ни в какие военные союзы;
- отказаться от производства и получения ядерного оружия;
- не впускать на свою территорию иностранные войска и не пропускать вооружение;
- не предоставлять свою инфраструктуру другим странам;
- не участвовать в военных учениях с другими странами, а также в каких-либо военных конфликтах;
- законодательно запретить понятия фашизма, нацизма и агрессивного национализма.
Помимо этого, договор предполагал, что ДНР и ЛНР частично оставались бы за Россией, а Крым и порт Севастополь исключались бы из гарантий безопасности. Москва, в свою очередь, была готова вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса.
По информации Welt, в апреле 2022 года Москва и Киев были как никогда близки к заключению мира, однако затем Украина отказалась от переговоров после требований РФ сделать русский язык вторым официальным языком на Украине, снять взаимные санкции и прекратить иски в международных судах.
Источники издания среди участников переговорной делегации Украины сообщили, что с перспективы сегодняшнего дня данная сделка по-прежнему кажется лучшей, которую стороны могли бы заключить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил, что Киев может начать переговоры по урегулированию конфликта с Москвой. По его словам, Киев может подготовить документ о разрешении всех вопросов с видением украинской стороны.
До этого глава украинского Минюста Денис Малюська сообщал, что Москва настаивала на отказе Киева от репараций и компенсаций во время переговоров весной 2022 года.
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