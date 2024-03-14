В Минюсте Украины рассказали о требовании РФ на переговорах в 2022 году

Фото: ТАСС/генконсульство РФ в Стамбуле

Москва настаивала на отказе Киева от репараций и компенсаций во время переговоров весной 2022 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу украинского Минюста Дениса Малюська.

"Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны", – отметил министр.

Как подчеркнул Малюська, после российского требования он осознал, что Москва не будет обсуждать компенсации.

В начале марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается публиковать текст мирного соглашения, который могла заключить Россия с Украиной еще весной 2022 года. По его словам, текст и сам переговорный процесс были прекращены из-за Украины, которая последовала команде Великобритании.

1 марта издание The Wall Street Journal разместило у себя условия согласованного, но неподписанного мирного соглашения Украины с РФ. Так, в требованиях фигурировал запрет для Украины присоединяться к военным блокам, включая НАТО, ограничение на ввоз зарубежного оружия. При этом в условиях было сказано, что русский язык должен использоваться как и украинский.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна готова организовать и провести мирный саммит "Россия – Украина". Он добавил, что дипломатическая инициатива Турции, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.

