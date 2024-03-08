08 марта, 21:56Политика
Турция подтверждает планы провести мирные переговоры с участием РФ и Украины – Эрдоган
Фото: kremlin.ru
Турция готова организовать и провести мирный саммит "Россия - Украина". Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле, сообщает ТАСС.
Как отметил Эрдоган, дипломатическая инициатива Турции, предпринятая в 2022 году в Стамбуле, не принесла результатов.
"Война между Украиной и Россией должна закончиться путем переговоров. Мы готовы провести мирный саммит, в котором будет участвовать и Россия", – подчеркнул президент Турции.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры с действующими властями Украины невозможны. По его словам, действующие власти Украины выдвигают "дурацкие идеи" вроде "формулы Зеленского". При этом, как утверждает Медведев, в Киеве не осознают, что данные методы не будут работать.
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