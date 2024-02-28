28 февраля, 18:53Политика
Турция выразила готовность вновь стать площадкой для переговоров РФ и Украины
Фото: depositphotos/imaginative
Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров между РФ и Украиной. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.
Лидер страны подчеркнул, что поддерживает мирный план, предложенный украинским президентом Владимиром Зеленским. Однако для успеха переговоров в них должны принимать участие и Киев, и Москва, уточнил Эрдоган.
"Дипломатии и диалогу необходимо дать шанс положить конец войне, добившись справедливого и прочного мира. Я считаю, что необходимо начать совместные усилия, чтобы хотя бы определить общие параметры мира", – добавил он.
Кроме того, Анкара вместе с ООН сейчас прорабатывает нормативные акты для безопасного коммерческого судоходства в Черном море, сказал турецкий лидер.
Еще в январе Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Зеленским уточнял, что Анкара могла бы стать посредником для достижения мира на Украине.
Кроме того, власти Турции ожидают визита Владимира Путина. Предполагается, что российский лидер приедет в Анкару сразу после президентских выборов. Источники в администрации Турции отмечали, что точных сроков пока нет.
Однако в ходе переговоров Путин и Эрдоган могут обсудить в том числе новые способы выполнения сделки по вывозу зерна через Черное море. Такое мнение высказывал ранее министр иностранных дел Анкары Хакан Фидан.
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