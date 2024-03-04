Медведев оценил возможность переговоров с нынешними украинскими властями

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Мирные переговоры с действующими властями Украины невозможны. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на марафоне "Знание.Первые" российского общества "Знание" на ВФМ-2024, когда ему задали вопрос, появятся ли среди властей Киева люди, которые смогут вести конструктивное взаимодействие с РФ. Его слова передает РИА Новости.

"Таких людей там не было, нет и не будет", – ответил он.

По его словам, действующие власти Украины выдвигают "дурацкие идеи" вроде "формулы (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского". При этом, как утверждает Медведев, в Киеве не осознают, что данные методы не будут работать.

Кроме того, зампред Совбеза РФ предположил, что мирные переговоры с новыми властями Украины могут состояться, если те признают реалии, сложившиеся в результате СВО.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности страны повторно предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевом. По его словам, он поддерживает мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, но для успеха переговоров, как утверждает турецкий лидер, в них должны принимать участие и Украина, и РФ.



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