В Кремле заявили, что не опубликуют текст мирного соглашения с Украиной 2022 года

Фото: РИА Новости/Генеральное консульство РФ в Стамбуле

Кремль не собирается публиковать текст мирного соглашения, который могла заключить Россия с Украиной еще весной 2022 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, прокомментировавшего вопрос о готовности РФ вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей после переговоров в 2022 году.

"В марте 2022 года были одни условия на земле. Сегодня другие условия и другой юридический статус всех территорий, которые стали регионами РФ, это записано в конституции нашей страны", – уточнил пресс-секретарь президента РФ.

Кроме того, как подчеркнул Песков, текст и сам переговорный процесс были прекращены из-за Украины, которая последовала команде Великобритании.

1 марта издание The Wall Street Journal разместило у себя условия согласованного, но не подписанного мирного соглашения Украины с РФ. Так, в требованиях фигурировал запрет для Украины присоединяться к военным блокам, включая НАТО, ограничение на ввоз зарубежного оружия. При этом в условиях было сказано, что русский язык должен использоваться как и украинский, а также из всех присоединенных территорий под контролем РФ должен был оставаться только Крым. Дальнейшая судьба ЛНР и ДНР должна была определиться Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на переговорах. Про другие регионы, а именно Херсонскую и Запорожскую области, речи не шло.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что американская администрация пока предполагает, что время для мирных переговоров на Украине не пришло. По ее мнению, Киеву необходимо приступать к переговорам с более сильной позиции. Также она подчеркнула, что Вашингтон сейчас выступает против паузы в боевых действиях или "фальшивого мира" на Украине.



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