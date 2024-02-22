Украине надо вести переговоры, когда она окажется в более выгодном положении – Нуланд

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Администрация США утверждает, что пока не пришло время для мирных переговоров на Украине. Такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее мнению, Киеву необходимо приступать к переговорам с более сильной позиции.

"И, разумеется, переговоры можно вести, когда Украина будет находиться в более сильной позиции", – приводит ее слова ТАСС.

Нуланд подчеркнула, что Вашингтон сейчас выступает против паузы в боевых действиях или "фальшивого мира" на Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирные переговоры по Украине бессмысленны, если речь идет о капитуляции страны. Он также добавил, что РФ может "в любое время завершить" конфликт, если отведет свои войска.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия готова к переговорам по Украине, однако они не должны быть о том, как сохранить нынешних руководителей Киева у власти и "потакать их фантазиям". Также министр добавил, что если Киев перестанет принимать участие в СВО, то сотни тысяч жизней жителей Украины будут сохранены.

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине