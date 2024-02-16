Шольц заявил об отсутствии смысла в переговорах по Украине, если речь идет о капитуляции

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Мирные переговоры по Украине бессмысленны, если речь идет о капитуляции страны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Он отметил, что сам по себе призыв к переговорам не решит проблемы. Но если переговоры означают, что Киев должен капитулировать, то "они не имеют смысла". Шольц также добавил, что РФ может "в любое время завершить" конфликт, если отведет свои войска.

Также сообщается, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин было подписано соглашение о сотрудничестве по безопасности в продолжение декларации "Большой семерки" о гарантиях безопасности для Украины.

Ранее о подписании двустороннего соглашения между Украиной и Германией Шольц написал в соцсети Х (бывшая Twitter). Он назвал это "историческим шагом" и подчеркнул, что документ будет действовать столько, сколько нужно Киеву.