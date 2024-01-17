Захарова назвала набором обещаний без юридической силы договор Лондона и Киева

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Соглашение Великобритании и Украины по гарантиям безопасности стало набором обещаний без юридической силы. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Украинцам просто вручили завернутый в яркую обертку набор обещаний в основном консультативной и советнической помощи, обставили все это красивыми заверениями поддержки Украины, которые не носят никакой юридически обязывающей силы", – указала дипломат.

Ранее депутат ГД Алексей Чепа заявил, что Лондон может предоставить Киеву политические гарантии и обязуется оказывать помощь в этом направлении, однако не собирается вмешиваться в конфликт. Политик считает, что Британия пытается поддержать проведение конфронтации. Кроме того, по его мнению, Лондон активно участвовал в развязывании конфликта и сейчас принимает шаги для его продолжения.

Как позже сообщали СМИ, Британия и Украина подписали договор о гарантиях безопасности после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Отмечается, что обязательства Соединенного Королевства по нему будут действовать до вступления Украины в НАТО.

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