Украина и Британия подписали договор о гарантиях безопасности – СМИ

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Украина и Великобритания подписали договор о гарантиях безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ.

По их данным, украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак заключили документ после переговоров в Мариинском дворце в Киеве. Он стал первым договором в сфере соглашений по безопасности, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G7 и присоединившимися к ним государствами.

Называется документ "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии". Обязательства Британии по нему будут действовать до вступления Украины в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, что Сунак подпишет с Зеленским "историческое соглашение" о сотрудничестве в сфере безопасности. В заявлении отмечается, что страны "Большой семерки" договорились предоставить Украине двусторонние гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, Великобритания стала первой страной, заключившей соответствующее соглашение.

По информации британского правительства, документ на официальном уровне закрепит меры поддержки, которые оказывал и продолжит оказывать Лондон Киеву. В частности, решения в сфере кибербезопасности, обмен разведданными, военную и медицинскую подготовку, сотрудничество стран в оборонно-промышленной сфере. Соглашение предполагает, что Британия будет оказывать "быструю и стабильную" поддержку для защиты Украины.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.



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