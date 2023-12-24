В МИД Великобритании заявили о планах сохранить помощь Киеву на прежнем уровне в 2024 году

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Лондон планирует сохранить на прежнем уровне помощь Киеву в следующем году. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на британского министра иностранных дел Дэвида Кэмерона.

"Мы изучаем вопрос о том, какие составляющие наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу", – подчеркнул глава ведомства.

Как он отметил, Великобритания может начать оказывать Украине большую поддержку. По словам Кэмерона, в будущем можно увеличить число вооружений и техники.

Ранее стало известно, что украинская сторона обвинила Москву в срыве поставок иностранных истребителей для ВСУ. Как заявил гендиректор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, Россия якобы постоянно создает помехи, чтобы Киев не мог получить оружие для обеспечения армии.

До этого лидеры ЕС заявили, что украинская сторона остро нуждается в оперативных поставках боеприпасов и систем ПВО. Они попросили Евросовет нарастить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Украине.

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