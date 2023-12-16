Лидеры ЕС "промахнулись", не согласовав помощь Украине на саммите в декабре – СМИ

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Лидеры ЕС "промахнулись", не придя к согласию по помощи Украине после того, как аналогичное решение не смог принять конгресс США. Об этом западный дипломат заявил изданию Financial Times.

"Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись мимо своей цели", – считает он.

Дипломат отмечает, что у Украины пока что есть средства до января, однако после этого становится "немного туго". По его мнению, Евросоюзу надо действовать быстро, а киевские власти имеют право нервничать, так как оказались в "совсем не комфортной" ситуации.

Ранее стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине объемом 50 миллиардов евро. Он отметил, что к этому вопросу вернутся в следующем году на саммите ЕС после того, как будет проведена соответствующая подготовка.

При этом лидеры ЕС сошлись во мнении, что Украина остро нуждается в срочных поставках боеприпасов и систем ПВО. Лидеры европейских стран запросили Совет ЕС увеличить финансирование Европейского фонда мира, который используется для поставок военной помощи Киеву.

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