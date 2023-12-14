Шольц назвал знаком поддержки решение ЕС начать с Украиной переговоры о вступлении

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Решение о старте переговоров по поводу вступления Украины и Молдавии в Евросоюз является знаком поддержки, отметил канцлер Германии Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X.

"Это сильный знак поддержки и перспектива для Украины. Ясно одно: эти страны относятся к европейской семье", – говорится в его публикации.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен отмечала, что процесс вступления Киева в ЕС потребует времени и выполнения всех необходимых условий.

В свою очередь, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в Брюсселе перед началом заседаний глав МИД государств Евросоюза, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых условий для вступления Украины в блок.



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