Глава ЕК заявила, что вступление Украины в ЕС потребует времени и выполнения всех условий

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Процесс вступления Украины в Евросоюз потребует времени и выполнения Киевом всех необходимых условий. Об этом сообщила изданию Le Parisien глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС будут обсуждаться на саммите Евросоюза в четверг и пятницу, 14 и 15 декабря.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель не должен начинать переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, поскольку Украина не готова к членству в блоке.

До этого СМИ сообщали о том, что в странах Европейского союза может возникнуть политический кризис из-за позиции Венгрии и помощи украинской стороне.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года