Орбан на краткой встрече с Зеленским обсудил вопрос о приеме Украины в ЕС

Фото: ТАСС/IMAGO/Presidential Office of Ukraine/Sven Simon

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время краткой встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе обсудил вопрос вступления Киева в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

По его словам, Орбан рассказал Зеленскому, что члены Европейского союза постоянно обсуждают данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Виктор Орбан встретился с Владимиром Зеленским в Буэнос-Айресе в рамках церемонии инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. В ходе разговора Орбан что-то объяснял украинскому лидеру, активно жестикулируя рукой. В свою очередь, Зеленский несколько раз покачал головой, после чего беседа продолжилась.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна отказалась поддерживать проект по выделению Украине помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, так как Будапешт не получил гарантий от киевских властей для собственных компаний.

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