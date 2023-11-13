В Венгрии заявили об отказе в выделении Украине 500 миллионов евро

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Венгрия отказалась поддерживать проект по выделению Украине помощи в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира, так как Будапешт не получил гарантий от киевских властей для собственных компаний. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, его выступление опубликовано в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

"Пока мы не получим от Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) Украины гарантий того, что никогда не повторится ситуация с включением банка ОТР или другого венгерского предприятия по надуманным поводам в список спонсоров войны, мы не готовы ни к какому прогрессу в этом вопросе", – отметил он.

При этом глава министерства иностранных дел подчеркнул, что на заседании на Венгрию вновь было оказано давление.

Ранее Сийярто уточнил, что Венгрия может не пропустить 12-й пакет санкций против РФ, если в него включат запрет в отношении атомной энергетики РФ.

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