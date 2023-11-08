Глава ЕК заявила, что сроки вступления Украины в ЕС зависят от реформ

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Сроки вступления Украины в Евросоюз (ЕС) зависят от реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

На пресс-конференции в Брюсселе фон дер Ляйен задали вопрос, как долго такие переговоры с Киевом могут продолжаться. Глава ЕК ответила, что они могут начаться немедленно, как только Евросовет примет соответствующее решение.

Ранее сообщалось, что ЕК рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также обусловила предоставление переговорных рамок Киевом и Кишиневом некоторых условий.

Так, Украина должна будет продолжить бороться с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств. Молдавии также необходимо принять меры по сокращению случаев коррупции в стране и деолигархизации, а также провести мероприятия по реализации судебной реформы.

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