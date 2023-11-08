Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС

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Еврокомиссия рекомендовала совету Евросоюза начать переговоры с Украиной и Молдавией по поводу их членства в ЕС при соблюдении ряда условий. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Отмечается, что решение было принято на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом поставленных ранее задач по реформам.

При этом в ЕК уточнили, что переговоры должны пройти при соблюдении ряда условий. Так, Украина должна будет продолжить борьбу с коррупцией и внедрять реформы для защиты прав нацменьшинств. В свою очередь, Молдавии также необходимо принять меры по сокращению случаев коррупции в стране и деолигархизации, провести мероприятия по реализации судебной реформы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что фактические сроки присоединения Украины к ЕС зависят от реформ и предоставления членства "по заслугам".

Также рекомендовано предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз подготовиться к возможному вступлению в блок десяти новых стран. Некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в помощи, уточнял он.

Обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт заявила, что в случае вступления в ЕС Киев начнет отбирать для себя деньги, предназначенные беднейшим странам организации. По подсчетам журналистки, принятие Украины в Евросоюз повлечет за собой снижение субсидий на развитие сельского хозяйства до 20%.



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