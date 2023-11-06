В случае вступления в ЕС Украина отберет деньги у его беднейших членов – СМИ

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В случае вступления в Евросоюз Киев начнет отбирать для себя деньги, предназначенные беднейшим странам организации. Такое мнение высказала обозревательница британского портала UnHerd Бетани Эллиотт.

"Возможность Украины получать деньги, предназначенные для развития инфраструктуры в бедных странах ЕС, означает, что Чехия, Эстония, Литва, Словения, Кипр и Мальта больше не смогут получать такое финансирование", – считает она.

По подсчетам журналистки, принятие Украины в Евросоюз повлечет за собой снижение субсидий на развитие сельского хозяйства до 20 процентов. Эллиот также приводит мнение европейских чиновников, которые признавали, что в случае членства в ЕС 30 и более государств, объединение просто потеряет возможность эффективно функционировать.

Ранее СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на этой неделе Еврокомиссия намерена порекомендовать Украину и Молдавию к вступлению в ЕС. Однако переговоры о членстве стран в союзе смогут начаться только при условии обсуждения "технических оговорок". Под ними, в частности, подразумевались защита прав меньшинств и реализация антикоррупционных мер.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал Евросоюз подготовиться к возможному вступлению в блок десяти новых стран. Некоторые государства, особенно Украина, будут нуждаться в помощи, уточнял он.

Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года