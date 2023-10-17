Евросоюз при фон дер Ляйен сравнили с прицепной лошадью к повозке НАТО

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В Евросоюзе растет число тех, кто недоволен политикой главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает RT со ссылкой на профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталью Еремину.

"Это может быть связано и с коронавирусной политикой, и с политикой санкций, и с иммиграционным давлением, и с ролью США. Недовольство может вызывать позиция в отношении Китая и санкций. Более того, как раз ЕС понес основное бремя санкционных издержек, которые не затронули США", – заявляет эксперт.

По словам Ереминой, глава ЕК не думает о европейцах, так как перед ней стоят иные задачи.

"Она перед другими отчитывается с учетом давления со стороны США. Именно при ней, по сути, Евросоюз стал такой прицепной лошадью к повозке НАТО", – добавила специалист.

При этом профессор подчеркнула, что если бы на месте Урсулы фон дер Ляйен стоял кто-то другой, то он бы так же выполнял все решения Вашингтона. Кроме того, эксперт отметила, что глава ЕК будет выполнять свои обязанности до конца срока, несмотря на критику.

Ранее политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий. По их словам, такое поведение может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок.

Один из европейских дипломатов заявил, что она "все чаще ведет себя как королева". Он подчеркнул, что недовольство назревает уже давно. Кроме того, некоторые европейские чиновники недовольны поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, однако не призвала власти соблюдать международное право по отношению к Газе.

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