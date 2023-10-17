В ЕС обвинили фон дер Ляйен в превышении полномочий – СМИ

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Политики стран Евросоюза обвинили главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий, сообщает Politico.

Один из европейских дипломатов, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что она "все чаще ведет себя как королева". Он подчеркнул, что недовольство назревает уже давно.

Как пишет издание, фон дер Ляйен без согласования с членами Евросоюза начала антисубсидийное расследование в отношении китайских электромобилей, а также заявила о готовности выделить Тунису 900 миллионов евро на борьбу с миграционным кризисом.

Кроме того, некоторые европейские чиновники недовольны поездкой фон дер Ляйен в Израиль, где она выразила сочувствие пострадавшим от атаки ХАМАС, однако не призвала власти соблюдать международное право по отношению к Газе.

В частных беседах в Брюсселе дипломаты жалуются на то, что глава ЕК выходит за рамки своих должностных обязанностей. По их словам, такое поведение может подорвать ее поддержку, если она захочет пойти на второй срок.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своих заявлениях о ситуации в Израиле использует воинственную и неоконсервативную риторику.

Он также добавил, что Франции необходимо заботиться о гражданском населении Израиля и Палестины, продвигать меры по установлению мира на Ближнем Востоке и думать о деэскалации конфликта.

Митинги в поддержку Палестины прошли в Марокко и Лос-Анджелесе