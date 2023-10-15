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15 октября, 20:47

Политика

Более тысячи человек могут находиться под обломками обрушившихся зданий в Газе – СМИ

Фото: телеграм-канал "ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ NEWS"

Более тысячи человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа после обрушения зданий в результате израильских обстрелов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Свыше тысячи человек пропали без вести под обломками разрушенных зданий в секторе Газа, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что как минимум 1 400 человек погибли в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Ранения зафиксировали по меньше мере у 3 500 человек.

В свою очередь, из-за ударов Израиля по сектору Газа погибли 2 670 палестинцев и 9 600 человек получили ранения.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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