В Германии призвали сажать в тюрьму за антисемитские высказывания и поддержку ХАМАС

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Глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге Александер Добриндт выступил за ужесточение наказания за антисемитские высказывания на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению политика, любой, кто принимает участие в демонстрациях в качестве сторонника радикального палестинского движения ХАМАС, должен быть заключен в тюрьму на срок не менее шести месяцев.

"В Германию завезены антисемитизм и ненависть к Израилю. Необходим решительный и последовательный курс в отношении ненавидящих евреев и Израиль", – подчеркнул Добриндт.

Более того, как подчеркнул политик, антисемитизм должен быть классифицирован как особо тяжкий случай подстрекательства к мятежу, а лица, которые не поддерживают право Израиля на существование, больше не должны иметь возможность получить убежище или другой статус защиты в Германии.

Ранее в Москве прошла молитва о душах погибших и спасении всех пострадавших в ходе террористических атак в Израиле. Глава департамента общественных связей ФЕОР Борух Горин отметил, что боевики ХАМАС убивали женщин, детей и стариков лишь за то, что они евреи.