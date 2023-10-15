В ХАМАС сообщили о пуске 20 ракет по израильским поселениям

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Палестинское движение ХАМАС сообщило, что нанесло удар из Южного Ливана по населенным пунктам Шломи и Нахария Израиля, выпустив 20 ракет. Об этом передает РИА Новости.

"Были выпущены 20 ракет по поселениям Шломи и Нагария и прилегающим к ним районам из южного Ливана в ответ на убийства гражданских лиц на юге Ливана в результате вражеских обстрелов", – отмечается в заявлении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,4 тысячи человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

В Армии Израиля сообщили о готовности перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия.

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