Армия Израиля заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готова перейти к следующим этапам операции в секторе Газа. Упор будет сделан на масштабные наземные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на армию.

Согласно информации, батальоны и военные ЦАХАЛ развернуты по всей стране.

"Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли", – уточняется в заявлении.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября.

С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек.

Среди погибших 16 россиян. Еще восемь россиян, имеющих второе гражданство Израиля, числятся пропавшими без вести. Кроме того, по крайней мере один гражданин России числится в списке заложников, находящихся в секторе Газа.

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