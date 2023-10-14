Число погибших в секторе Газа палестинцев достигло 2 215 человек

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Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев увеличилось до 2 215 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

Согласно информации ведомства, ранеными оказались 8 714 граждан. Как уточнил Минздрав, на Западном берегу реки Иордан погибли 54 палестинца, более 1 100 пострадали.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля превысило 1,3 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались четыре гражданина России. Судьба еще 12 россиян по-прежнему остается неизвестной.

Позже стало известно, что боевики ХАМАС готовили свое нападение на Израиль с 2022 года. В ходе подготовки к осуществлению террористической деятельности группа завербовала 4,5 тысячи человек.

Ответственность за переговоры об освобождении иностранных заложников и пленных с двойным гражданством планировали взять на себя власти Египта. При этом информации о том, начались ли переговоры между сторонами, по-прежнему не было.

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