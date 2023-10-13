В ХАМАС заявили о гибели 13 заложников в результате израильских ударов по Газе

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В боевом крыле ХАМАС – группировке "Изз эд-Дина аль-Кассама" заявили о гибели 13 заложников в результате израильских ударов по Газе. Отмечается, что среди них есть иностранцы. Сообщение опубликовано в их телеграм-канале, пишет ТАСС.

Уточняется, что в течение 24 часов шесть заложников погибли в Северной провинции, семь – в провинции Газа, еще трое – в других провинциях.

Кроме того, политбюро движения призвало жителей сектора Газа игнорировать израильские рекомендации эвакуироваться в южные районы анклава. Там отметили, что Палестина "твердо стоит на своей земле и остается в своих домах", перемещения и депортации не будет.

"Палестинский народ отвергает угрозы лидеров оккупированных территорий и их призывы к жителям Газы покинуть свои дома и уехать в южные районы или в Египет", – сказано в сообщении.

Там также уточнили, что "сионистские оккупанты" заблуждаются, если думают, что развязанная ими "психологическая война" может повлиять на решения народа Палестины.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

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