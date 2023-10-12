Число погибших в секторе Газа палестинцев возросло до 1 537 человек

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Число погибших в секторе Газа палестинцев увеличилось до 1 537 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

"В секторе Газа при атаках Израиля убиты 1 537 человек, ранения получили 6 612", – говорится в сообщении.

Как подчеркнуло ведомство, за эти дни на Западном берегу реки Иордан жертвами конфликта стали 32 араба, ранеными оказались более 600 палестинцев.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек.

Глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, было принято решение о перекрытии газа, электричества и прекращении поставок продовольствия.

Позже депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили создание чрезвычайного правительства в условиях обострения конфликта вокруг сектора Газа.

Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа