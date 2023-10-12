Российские послы в Израиле и Палестине занимаются поиском 6 пропавших граждан РФ

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Российское посольство в Тель-Авиве и представительство РФ в Палестине в Рамалле принимают все меры, чтобы выяснить судьбу еще шести граждан РФ, которые в настоящее время числятся пропавшими без вести. Об этом сообщается на сайте МИД России.

По данным на 12 октября, в результате боевых действий на юге Израиля погибли четыре постоянно проживающих там россиянина. В министерстве уточнили, что они также имели израильское гражданство.

В МИД вновь призвали стороны конфликта к деэскалации насилия и соблюдению международного гуманитарного права для избежание новых жертв среди людей.

"Решительно осуждаем любые проявления экстремизма, терроризма, взятие в заложники, блокаду людей, намеренное создание невыносимых условий для их жизни и другие насильственные действия в отношении мирных граждан наряду с неизбирательным применением силы при проведении военных операций", – говорится в сообщении.

Ранее Росавиация открыла горячую линию для информирования граждан РФ, которые хотят вылететь из Израиля. Позвонить можно по номеру +7 (800) 200-40-01.

Противостояние Израиля и Палестины обрело новый виток 7 октября. В этот день сектор Газа выпустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Сейчас известно о 1 417 палестинцах, погибших с начала эскалации конфликта. Со стороны Израиля есть информация о 1 300 погибших.

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