Число погибших израильтян выросло до 1,3 тысячи человек – СМИ

Фото: AP Photo/Esteban Felix

По состоянию на утро 12 октября число погибших израильтян в результате нападения ХАМАС достигло более 1 300 человек. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Минздрав Израиля.

Еще около 3 300 граждан Израиля получили ранения с момента начала боевых действий. Среди пострадавших примерно 28 человек находятся в критическом состоянии, а 350 – в тяжелом.

Ранее служба безопасности Египта заявила, что не хочет открывать коридоры для беженцев из сектора Газа. Уточняется, что египетская сторона действительно обсуждала с США и прочими странами планы по предоставлению гуманитарной помощи через границу с сектором Газа, однако затем отказалась рассматривать любые шаги по созданию безопасных коридоров для беженцев. Позиция Египта заключается в том, что страна хочет защитить "право палестинцев держаться за свое дело и свою землю".

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В этот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа.

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян