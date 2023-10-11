Нетаньяху объявил о создании чрезвычайного правительства в Израиле

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о создании в стране чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. Об этом он сообщил во время обращения к нации, которое было опубликовано на YouTube-канале IsraeliPM.

Нетаньяху уточнил, что в состав чрезвычайного правительства также войдет один из лидеров оппозиции Бени Ганц. По словам премьер-министра, они будут работать вместе во благо всех граждан Израиля.

Он также подчеркнул, что на сегодня главной задачей израильского правительства является победа над радикальной палестинской организацией ХАМАС.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.

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