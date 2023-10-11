Рим обратился к Каиру за помощью в освобождении итальянских заложников

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Италия обратилась к Египту с просьбой помочь в деле освобождения итальянцев, которых захватили сторонники палестинского движения ХАМАС, сообщает ТАСС.

Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни, посетивший Каир, заявил, что призвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси оказать посредничество в этом вопросе.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.

В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.

Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян