11 октября, 17:30Политика
Рим обратился к Каиру за помощью в освобождении итальянских заложников
Фото: depositphotos/jukai5
Италия обратилась к Египту с просьбой помочь в деле освобождения итальянцев, которых захватили сторонники палестинского движения ХАМАС, сообщает ТАСС.
Глава МИД Италии и вице-премьер страны Антонио Таяни, посетивший Каир, заявил, что призвал президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси оказать посредничество в этом вопросе.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
По последним данным СМИ, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили около 3 тысяч человек. Более 1,2 тысячи человек погибли в Израиле.
В свою очередь, Минздрав сектора Газа уточнил, что число погибших при ударах увеличилось до 1 055 граждан. В результате эскалации конфликта пострадали 5 184 человека.
Посольство РФ в Израиле сообщило о гибели четырех граждан России в результате эскалации ситуации в Израиле. Ведомство также уточнило, что шесть россиян пропали без вести.
Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян
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