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Число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 1 055, пострадали свыше 5,1 тысячи человек. Об этом сообщили в Минздраве Газы.

"По данным на 12:30 среды, 1 055 граждан погибли, еще 5 184 получили ранения различной степени", – передает РИА Новости сообщение анклава.

Противостояние между Израилем и Палестиной вновь обострилось 7 октября. В этот день сектор Газа запустил нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".

После начала боевых действий в Израиле от боевиков ХАМАС пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ.

По последним данным, более 100 человек с израильской стороны были захвачены палестинскими радикалами в плен. Существует версия, что среди пленных есть граждане РФ. В Кремле проверяют эту информацию, находясь в контакте с обеими сторонами конфликта.

С 7 октября ЦАХАЛ ликвидировал более одной тысячи боевиков ХАМАС.

В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа