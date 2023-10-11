11 октября, 12:43Происшествия
Число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 1 055
Фото: AP Photo/Fatima Shbair
Число погибших от ударов Израиля в секторе Газа достигло 1 055, пострадали свыше 5,1 тысячи человек. Об этом сообщили в Минздраве Газы.
"По данным на 12:30 среды, 1 055 граждан погибли, еще 5 184 получили ранения различной степени", – передает РИА Новости сообщение анклава.
Противостояние между Израилем и Палестиной вновь обострилось 7 октября. В этот день сектор Газа запустил нескольких тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железный купол".
После начала боевых действий в Израиле от боевиков ХАМАС пострадали порядка 3 тысяч человек. Свыше 1,2 тысячи человек погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта числятся четыре гражданина РФ.
По последним данным, более 100 человек с израильской стороны были захвачены палестинскими радикалами в плен. Существует версия, что среди пленных есть граждане РФ. В Кремле проверяют эту информацию, находясь в контакте с обеими сторонами конфликта.
С 7 октября ЦАХАЛ ликвидировал более одной тысячи боевиков ХАМАС.
В МО Израиля заявили о переходе армии к полномасштабному наступлению на сектор Газа
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