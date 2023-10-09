В МИД Израиля заявили об обязанности ХАМАС обеспечить безопасность заложников

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Члены палестинского исламистского движения ХАМАС взяли в заложники минимум 100 человек, находившихся в Израиле во время нападения. Об этом заявил глава МИД Израиля Эли Коэн.

По его информации, не менее 700 человек со стороны Израиля стали жертвами нападения радикальной группы. Более 100 граждан боевики насильно похитили и взяли в плен.

"Ответственность за безопасность заложников целиком и полностью лежит на боевиках ХАМАС", – цитирует Коэн ТАСС.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным, более 2,6 тысячи граждан Израиля в результате нападения ХАМАС получили травмы и равнения. При этом состояние не менее 357 из них оценивалось как тяжелое, еще 157 находились в критическом.

Один гражданин РФ, оказавшийся при эскалации конфликта на территории Израиля, погиб. Судьба еще четверых россиян остается неизвестной, они числятся пропавшими без вести.

На фоне обострения конфликта в израильскую армию призвали более 300 тысяч резервистов. Основной целью армии в израильском ведомстве назвали полное уничтожение всех объектов ХАМАС.



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