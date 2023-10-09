Посол Израиля заявил, что переговоры по заложникам у ХАМАС не ведутся

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Палестинские боевики ХАМАС не проводят переговоры с представителями Израиля по обмену заложников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на израильского диппредставителя в Москве Александра Бен Цви.

"Пока нет, мы еще не знаем, как вся эта ситуация будет развиваться. Вы знаете, только сегодня, вот сейчас, в последний час, по Израилю выпущен большой залп ракет. Идут, конечно, ответные действия, так что пока таких переговоров нет", – поделился посол.

Бен Цви напомнил, что Египет выступал в роли посредника на предыдущих переговорах, которые, по его словам, были очень инструментальными. Однако в настоящее время обращений по этому вопросу нет, заключил дипломат.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к операции "Железные мечи" против ХАМАС.

В прессе писали, что не менее 800 израильтян скончались после обострения конфликта. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы. Как рассказали в Минздраве Израиля, пострадавшими являются минимум 2 506 граждан еврейского государства.

Между тем Минздрав сектора Газа сообщал о 560 погибших и 2,9 тысячи пострадавших палестинцах.

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