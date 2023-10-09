Число погибших при израильских ударах по сектору Газа выросло до 560

Фото: телеграм-канал "Военное обозрение"

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 560. Об этом сообщает телеграм-канал министерства здравоохранения сектора Газа.

По информации ведомства, пострадали 2,9 тысячи человек.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ приступила к осуществлению операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

На фоне произошедшего в армию Израиля (ЦАХАЛ) призвали более 300 тысяч резервистов. Спецподразделения организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований.

Позже глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.

По последним данным СМИ, минимум 800 граждан Израиля погибли в результате нападения. Еще 2,4 тысячи человек получили травмы и ранения.

Как сообщает Минздрав Израиля, пострадавшими числятся минимум 2 506 граждан еврейского государства. У 353 из них диагностировали тяжелое состояние, еще 486 получили ранения средней тяжести.

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