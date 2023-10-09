Армия Израиля заявила о мобилизации более 300 тысяч резервистов

Фото: 123RF/joseh51

Армия Израиля призвала на службу более 300 тысяч резервистов по причине начала военных действий вокруг сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в эфире радио Kan.

"Мы никогда не проводили мобилизацию такого числа резервистов так быстро – 300 000 резервистов за 48 часов", – подчеркнул он.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов сообщил, что борьба России и Запада стала "спусковым крючком" для обострения конфликта на Ближнем Востоке.

"Общая нестабильность ситуации в мире, связанная с активной вовлеченностью основных держав в арабо-израильский конфликт, создает лакуны безопасности и формирует ситуацию, при которой и в других странах решают, что он предоставляет удобную возможность для решения своих геополитических задач", – объяснил радио КП эксперт.

Как он утверждает, такая же ситуация произошла и с Азербайджаном в отношении Карабаха, аналогичным образом разгорелся и конфликт и в ряде стран Африки.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным СМИ, число жителей Израиля, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта, возросло до 2 382.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан обратился в Совет безопасности международной организации с требованием осудить действия ХАМАС. Он также сделал акцент на том, что Израиль приложит все усилия для обеспечения защиты мирных граждан.

В СМИ появилась информация, что Иран мог помогать планировать атаку на Израиль, а на встрече в Бейруте 2 октября якобы одобрил ее осуществление. Газеты писали, что офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана.

Байдена раскритиковали за вечеринку в Белом доме на фоне обострения ситуации в Израиле