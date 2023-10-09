Иран помогал ХАМАС планировать атаку на Израиль – СМИ

Фото: depositphotos/lkpro

Иран якобы помогал спланировать атаку на Израиль 7 октября, а на встрече в Бейруте 2 октября одобрил ее осуществление. Об этом со ссылкой на высокопоставленные лица в движениях ХАМАС и "Хезболла" сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным газеты, офицеры Корпуса стражей исламской революции прорабатывали с представителями ХАМАС детали плана атаки на Израиль с августа, их встречи происходили в Бейруте.

Кроме того, газета утверждает, что информацию о причастности Ирана к нападению радикалов на Израиль подтвердили неназванный европейский чиновник и некий советник правительства Сирии.

При этом ранее в Белом доме заявили, что считают преждевременным утверждать о возможной причастности Ирана к атакам палестинцев на Израиль. Представитель Белого дома заявил, что этот вопрос будет изучаться очень внимательно.

Сектор Газа объявил 7 октября о проведении операции против Израиля, выпустив тысячи ракет в сторону еврейского государства. Армия обороны Израиля в ответ сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.