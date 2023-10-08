Волонтеры обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим на юге Израиля – СМИ

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Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая осуществляет добровольную спасательную деятельность, нашли по меньшей мере 260 тел в кибуце Реим на юге государства. Об этом пишет издание The Jerusalem Post со ссылкой на представителей организации.

По их словам, все погибшие находились на музыкальном фестивале под открытым небом в момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Выяснилось, что радикалы расстреляли большинство участников мероприятия. Данные о погибших могут еще вырасти, уточнили в газете.

Как сообщали в The Washington Post, 22-летнюю Шани Лук, которая была организатором фестиваля, опознала по татуировке на ноге ее мать, гражданка ФРГ Рикарда Лук.

Ролик с девушкой распространился в соцсетях. На нем полуголую Лук с переломанными ногами и раной на голове везли на машине с открытым верхом палестинские боевики с криками "Аллах Акбар".

Сутками ранее Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было выпущено более 3 тысяч ракет. Десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

В ответ армия обороны Израиля заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны. Он поручил осуществить широкую мобилизацию резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

На этом фоне Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство.

В воскресенье, 8 октября, Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны. Оно предполагает в том числе начало крупных военных операций.