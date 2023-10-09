Военное крыло ХАМАС заявило, что выпустило ракетный залп по аэропорту Бен-Гуриона

Фото: РИА Новости/Вячеслав Татаровский

Бригады Аль-Кассам (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что выпустили ракетный залп в направлении международного аэропорта имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Бригады Аль-Кассам выпустили ракетный залп по сионистскому аэропорту имени Бен-Гуриона в ответ на продолжающиеся преступления и обстрелы гражданских домов", – указано в заявлении радикалов.

Кроме того, радикалы сообщили, что выпустили 100 ракет в направлении города Ашкелон на юге Израиля.

Израильская армия сообщает о работе сирен, предупреждающих о ракетных обстрелах, в центральной части страны.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Сообщалось, что по стране выпустили более 3 000 ракет. Десятки радикалов проникли в приграничные районы на юге страны.

Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны. Данное решение предполагает в том числе начало крупных военных операций.



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