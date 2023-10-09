Израильские военные проводят спецоперацию в Сдероте

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Спецподразделения израильской армии организовали операцию в Сдероте для "зачистки" города от вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля.

"Бригада десантников ведет упорный бой. Командиры и солдаты бригады проводят обыски в населенных пунктах, нейтрализуя террористов", – заявили в пресс-службе.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По государству было выпущено свыше 3 тысяч ракет. Десятки бойцов радикального палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

После этого израильская Армия обороны заявила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Премьер страны Биньямин Нетаньяху в обращении к нации рассказал, что государство находится в состоянии войны.

В связи с обострением ситуации Минэкономразвития РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в еврейское государство.

Днем ранее Израиль официально перешел в "состояние войны", такое решение одобрил военно-политический кабинет страны.

По последним данным, количество пострадавших израильтян из-за эскалации конфликта возросло до 2 382.

Около 700 израильтян погибли в результате нападения боевиков ХАМАС