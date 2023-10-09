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09 октября, 18:22

Происшествия

Число пострадавших при нападении ХАМАС в Израиле превысило 2,6 тыс человек

Фото: AP Photo/Hatem Moussa

Число граждан Израиля, которые пострадали при нападении палестинского исламистского движения ХАМАС, превысило 2,6 тысячи человек. Об этом сообщается в телеграм-канале израильского Минздрава.

"Минздрав сообщает о 2 616 раненых, не менее 357 из них находятся в тяжелом состоянии", – следует из отчета ведомства.

Минимум 578 человек доставили в медучреждения только за последние несколько часов. 157 из госпитализированных находятся в критическом состоянии. Поступившие в больницы за последний час обследуются медиками.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным, жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали минимум 800 граждан еврейского государства.

Помимо этого, четверо россиян, находившихся в Израиле во время эскалации конфликта, числятся пропавшими без вести. С девятью гражданами РФ, постоянно проживавшими или приехавшими в Израиль на время, их родственники не могут установить связь.

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