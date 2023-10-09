Мечеть имени Кадырова в израильском Абу-Гоше получила повреждения при обстреле

Фото: телеграм-канал "Израиль по-русски"

Мечеть имени Ахмат-Хаджи Кадырова в Абу-Гоше в Израиле получила повреждения при обстреле со стороны палестинского исламистского движения ХАМАС. Об этом сообщает израильский МИД в своем телеграм-канале.

"Прямое попадание ракеты террористов ХАМАСа в мечеть имени Ахмата Кадырова под Иерусалимом", – говорится в сообщение.

Ведомство сопроводило публикацию фотографией, на которой видно, как в небо над центральной частью мечети поднимается черный дым.

Обострение палестино-израильского конфликта произошло после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Согласно последним данным, жертвами нападения ХАМАС на Израиль стали минимум 800 граждан еврейского государства. Израильский Минздрав сообщил, что еще 2 506 израильтян получили травмы и ранения различной степени тяжести.

Помимо этого, четверо россиян, находившихся в Израиле во время эскалации конфликта, числятся пропавшими без вести. С девятью гражданами РФ, постоянно проживавшими или приехавшими в Израиль на время, их родственники не могут установить связь.



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